Перенос производства Lada Granta c автозавода Ижевска не приведет к сокращениям

Опубликована: 17 Декабря 2017 г. 12:10

Перенос производства лифтбэка Lada Granta с площадки «АвтоВАЗа» в Ижевске на мощности Тольятти никак не отразится на работниках ижевского автозавода, заявил гендиректор предприятия в столице Удмуртии Михаил Рябов на "Дне открытых дверей", где чествовали 5-миллионный автомобиль, собранный в Ижевске.

Работники, которые были заняты на производстве лифтбэков Granta, будут переведены на линии Lada Vesta. И если ранее из 30 выпускаемых в час машин, восемь составляли лифтбэки, то теперь в час будут собирать уже не 22, а 30 Lada Vesta, а в Тольятти вырастет объем выпуска Granta. 

О переносе производства стало известно в начале декабря. Предварительно сообщалось о том, что сборка лифтбэков Granta в Тольятти начнется в февраля следующего года. Напомним, производство лифтбека на автозаводе в столице Удмуртии стартовало в мае 2014 года.



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