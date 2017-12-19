Перенос производства Lada Granta c автозавода Ижевска не приведет к сокращениям

Опубликована: 17 Декабря 2017 г. 12:10





Работники, которые были заняты на производстве лифтбэков Granta, будут переведены на линии Lada Vesta. И если ранее из 30 выпускаемых в час машин, восемь составляли лифтбэки, то теперь в час будут собирать уже не 22, а 30 Lada Vesta, а в Тольятти вырастет объем выпуска Granta.О переносе производства стало известно в начале декабря. Предварительно сообщалось о том, что сборка лифтбэков Granta в Тольятти начнется в февраля следующего года. Напомним, производство лифтбека на автозаводе в столице Удмуртии стартовало в мае 2014 года.