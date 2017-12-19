Фальшивку достоинством 5000 рублей

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 08:40

В Ижевске в одной из торговых точек обнаружили купюру достоинством 5000 рублей серии ЗН №4074351с признаками подделки. 

Следователями отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Изготовление, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

МВД по УР призывает всех, работающих с наличными деньгами, проявлять бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр ни в коем случае не пытаться сбыть фальшивку, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону «02» («102» – со всех мобильных). 
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