Ижсталь сыграет в Ижевске последний матч в домашней серии

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 10:48

Сегодня в 18.30 в Ледовом дворце «Ижсталь» ижевские сталевары завершат домашнюю серию матчей в рамках Чемпионата Высшей хоккейной лиги, сыграв с воскресенским «Химиком».

Напомним, 16 декабря «Ижсталь» проиграла «Звезде» со счетом 1:4  сообщает ИА «Удмуртия» . Тогда в первом периоде ижсталевцы больше владели шайбой, чаще бросали, но все голы случились во второй и третьей двадцатиминутках. На 25-й минуте выход «три в два» реализовал Артем Антипов из команды города Чехова. После его броска шайба срикошетила от подставленной клюшки нашего защитника и пролетела над плечом вратаря – 0:1. На 30-й минуте большинство реализовал гость Евгений Воронков – 0:2. В третьем периоде Никиты Попугаева доводит счет до 0:3.

Ижсталевцам лишь на исходе матча в большинстве удается отобрать «сухарь» у вратаря гостей Дмитрия Лозебникова - на добивании отличился Евгения Никифорова. Замена вратаря на шестого полевого игрока привела к голу в пустые ворота «Ижстали».

Теперь команда занимает 17-е место в турнирной таблице.


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