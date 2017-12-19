Воспитательница детского сада в Уве попалась на пьяном вождении автомобиля

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 09:35





В Увинском районе младшего воспитателя детского сада 1989 года рождения обвиняют в пьяном вождении, дело направлено в районный суд.

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщила, что суде уже рассматривли уголовное дело о подобном преступлении девушки. В 2016 году ее привлекли к административной ответственности за пьяную езду, но воспитательница продолжает нарушать закон.

26 ноября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вновь села за руль своего автомобиля и ее остановили сотрудники ГИБДД.



