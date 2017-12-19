Часть новогодних пенсионных выплат в Удмуртии будет произведена досрочно

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 11:27





Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике сообщает, что выплаты через отделения почтовой связи за 22 декабря будет осуществляться 21 декабря, то есть досрочно.

В связи с сокращением выплатного периода в декабре и завершением финансового года в январе 2018 года доставка пенсий через отделения почтовой связи Удмуртской Республики будет осуществляться по новым графикам.

Выплаты в городских почтовых отделений тоже изменятся следующим образом: за 5, 6 января 2018 года выплата откроется 5 января 2018 года, за 7 января 2018 года выплата откроется 6 января 2018 года. В районных Почтамтах доставка пенсий за 5, 6, 7 января 2018 года будет осуществляться 5 января 2018 года.



Выплата пенсий в банках республики за январь 2018 года не переносится и будет произведена в соответствии с договорами.