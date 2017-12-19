Воткинск, Глазов, Можга и Сарапул оказались экологическом антирейтинге ОНФ

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 12:19





Воткинск, Глазов, Можга и Сарапул вошли в число 32 городов России, не предоставивших полные данные об экологическом состоянии. Всего в рейтинг вошли 104 города.

В конце ноября 2017 года эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России представили результаты экологического рейтинга российских городов. По итогам исследования эксперты Общероссийского народного фронта попросили Минприроды и Генпрокуратуру России проверить 32 города страны, не предоставивших данные о состоянии окружающей среды при подготовке «Экологического рейтинга российских городов - 2017».



На предстоящем «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» эксперты намерены инициировать процесс внесения поправок в Кодекс России об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие или искажение экологической информации.





Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте – Казань, на третьем - Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда, на шестом - Горно-Алтайск, на седьмом – Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом – Йошкар-Ола, на десятом – Владикавказ. Москва в 2017 году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.



В их число вошли и четыре города Удмуртии – . В списке также Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Елец, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Севастополь, Смоленск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Элиста.