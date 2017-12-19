Александр Бречалов заявил, что только 44 % сельских дорог соответствуют нормативам

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 13:13





Самой острой проблемой в сфере дорожного хозяйства Удмуртии глава региона Александр Бречалов сельские дороги. Проезд по 62 участкам во время распутицы невозможен даже на спецтехнике, заявил он сегодня, 18 декабря, в прямом эфире ИА «Удмуртия».

Глава региона потребовал привлечь порядка 2 млрд рублей внебюджетных средств, чтобы в 2018 году все эти участки отремонтировать или отстроить заново.

В настоящее время в республике идут публичные обсуждения по участкам дорог Ижевска и в радиусе 100 км от него, которые будут отремонтированы в следующем году в рамках приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Только 44% сельских дорого соответствуют нормативам. На 2018 год Удмуртия на реализацию проекта БКД получит на 750 млн руб. большем, чем в 2017 г. Общий объем финансирования работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» в рамках «Ижевской агломерации» в 2018 году должен составить 2,96 млрд рублей.