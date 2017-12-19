Скоро в Удмуртии начнут выплачивать ежемесячное пособие на новорожденного первенца

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 13:53





Александр Бречалов во время прямого эфира ИА «Удмуртия» обратился к властям муниципальных образований республики с просьбой провести открытую разъяснительную работу среди населения о нововведениях, которые касаются выплат за рождение первенца.

В частности глава региона сказал: «По решению Президента новые меры поддержки семей будут действовать в стране с 2018 года. 8 964 рублей – это ежемесячная выплата за первенца в Удмуртии до полутора лет. Право на выплату получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Удмуртии за второй квартал 2017 года. То есть 14 202 рубля на каждого члена семьи.»

Вместе с тем, Бречалов сообщил, что порядок и перечень документов, которые нужно будет собрать родителям, пока не утвержден. Но в ближайшее время эти вопросы прояснит приказ Министерства труда и соцзащиты России.