Глава Удмуртии призвал "диванных критиков" пробежать трассу любительского биатлона

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 14:48

В прямом эфире ИА «Удмуртия» Александр Бречалов призвал «диванных критиков» выйти на старт любительской гонки по биатлону в Ижевске. 

В Частности глава Удмуртии сказал: «23 декабря у нас завершение „Ижевской винтовки“. Пройдет спринт среди юниоров, но будет еще уникальный, на мой взгляд, старт. Впервые пройдет любительская гонка. То есть все, кто критикует с диванов наших спортсменов — регистрируйтесь. Три круга по полтора километра с двумя специализированным огневыми рубежами. У вас есть шанс попробовать свои силы в биатлоне.»

Любой желающий старше 18 лет сможет принять участие в любительской гонке по биатлону, которая пройдет по завершении «Ижевской винтовки-2017». Соревнования начнутся в 13:30 23 декабря. пробежать дистанцию. Необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия, принести с собой медицинскую справку, паспорт и собственные лыжи. Кроме того, для участия необходим взнос в размере 500 рублей.


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