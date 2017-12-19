Глава Удмуртии призвал "диванных критиков" пробежать трассу любительского биатлона

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 14:48





В прямом эфире ИА «Удмуртия» Александр Бречалов призвал «диванных критиков» выйти на старт любительской гонки по биатлону в Ижевске.

В Частности глава Удмуртии сказал: «23 декабря у нас завершение „Ижевской винтовки“. Пройдет спринт среди юниоров, но будет еще уникальный, на мой взгляд, старт. Впервые пройдет любительская гонка. То есть все, кто критикует с диванов наших спортсменов — регистрируйтесь. Три круга по полтора километра с двумя специализированным огневыми рубежами. У вас есть шанс попробовать свои силы в биатлоне.»