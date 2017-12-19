У хоккейного клуба Ижсталь сформирован пул поддерживающих команду партнеров

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 15:41

Фото: Яна Рафикова

Александр Бречалов, заявил, что сформирован пул партнеров, которые поддержат «Ижсталь» в новом сезоне, сообщает ИА «Удмуртия».

Глава Удмуртии сообщил: «Конечно, хоккейный клуб «Ижсталь» можно назвать ключевым профессиональным клубом. И мы должны по-другому чуть-чуть к этому относиться. Я думаю, мы представим полный интересный план работы".

По его словам, в настоящее время во всех профессиональных клубах региона, столкнувшихся с финансовыми проблемами, данный вопрос закрыт. В первой половине следующего года по каждому из клубов планируется провести работу в частном порядке. Напомним, в конце ноябре текущего года стало известно, что главный хоккейный клуб региона столкнулся с финансовыми трудностями

Между тем, хоккейный клуб «Ижсталь» заключил контракты с двумя нападающими, ранее выступавшими в Словакии. 24-летний Станислав Кучкин в этом сезоне провел 13 матчей за команду «Жилина», набрав 5 очков (2+3). 22-летнийВладислав Богословский прибыл в Ижевск из «Попрада» (12 матчей, 1 гол).



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