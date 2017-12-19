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В Удмуртии успешно завершилась программа расселения из аварийного жилья
Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 17:40 Глазов, Кизнерский и Игринский район войдут в муниципальную программу переселения из аварийного жилья, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Удмуртия «успешно справилась» с реализацией федеральной программы, которая завершилась в 2017 году. Вместе с тем, Бречалов отметил:«Но проблема ветхого и аварийного жилья у нас не снята, у нас сейчас около 700 домов. Чтобы решить проблему, нужен бюджет около миллиарда рублей, таких средств у республики сейчас нет.»
Последним объектом станет дом в Глазове. Его планируется сдать в конце декабря, пишет ИА «Сусанин».
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