В Удмуртии успешно завершилась программа расселения из аварийного жилья

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 17:40

Глазов, Кизнерский и Игринский район войдут в муниципальную программу переселения из аварийного жилья, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Удмуртия «успешно справилась» с реализацией федеральной программы, которая завершилась в 2017 году. Вместе с тем, Бречалов отметил:«Но проблема ветхого и аварийного жилья у нас не снята, у нас сейчас около 700 домов. Чтобы решить проблему, нужен бюджет около миллиарда рублей, таких средств у республики сейчас нет.»

Последним объектом станет дом в Глазове. Его планируется сдать в конце декабря, пишет ИА «Сусанин».
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