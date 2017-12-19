Биатлонистку Ульяну Кайшеву пригласили на сборы в основной состав команды России

Опубликована: 18 Декабря 2017 г. 18:32



Фото: Чемпионат.сом Фото: Чемпионат.сом

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вызвана на новогодние сборы в Поклюк (Словения) в основной состав сборной страны, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Вместе с Кайшевой на тренировки в сборную приглашены Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко и Дарья Виролайнен. На сборы в мужскую команду попали Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Мужчины буду тренироваться в Рупольдинге (Германия).

Буквально накануне Ульяна Кайшева заработала 2 «золота» на этапе кубка IBU в Швейцарии.