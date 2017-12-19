|
В 3,5 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой
Опубликована: Сегодня 08:44 В Удмуртии в 3,5 раза возросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
Всего за 11 месяцев лихорадкой заразились 2022 человека, сообщает СУСАНИН.
Больше всего случаев зарегистрировано в Ижевске (1045 человек), 96% заболевших - взрослые. Превышение показателя по заболеваемости выявили в Як-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском районах и Ижевске.
Загрузка...