В 3,5 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Опубликована: Сегодня 08:44

Фото: сайт "День".
В Удмуртии в 3,5 раза возросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Всего за 11 месяцев лихорадкой заразились 2022 человека, сообщает СУСАНИН.

Больше всего случаев зарегистрировано в Ижевске (1045 человек), 96% заболевших - взрослые. Превышение показателя по заболеваемости выявили в Як-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском районах и Ижевске.



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