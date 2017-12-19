В роддоме Сарапула проведут проверку после смерти двух рожениц

Опубликована: Сегодня 09:37

Фото сайта "Астромедиан"
В роддоме Сарапула проведут служебную проверку поскольку жители жалуются на действия нового главврача, сообщаетСУСАНИН.  

Александр Бречалов в прямом эфире ИА «Удмуртия» рассказал об этом:«Мы разбираемся в этой ситуации. Соответственно, будет задача поставлена Минздраву республики, будет проведена служебная проверка и во вторник комиссия начнет работать на месте.»

В 2016 году в Сарапуле состялся суд над двумя врачами роддома, которых следствие обвиняет в гибели в июне 2013 года Алены Шуваловой. Женщина скончалась после кесарева сечения.

Уже в феврале 2016 года в медучреждении 35-летняя женщина погибла, поступив в роддом в плановом порядке. Тогда главврача Сарапульского межрайонного родильного дома уволили.
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