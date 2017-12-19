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Волонтер Навального обвинил его в раскрутке с помощью мертвых аккаунтов Вконтакте
Опубликована: Сегодня 10:27 Телеканал «Дождь» заинтересовался странным флешмобом, который возник в социальной сети «ВКонтакте». Кто-то запустили странный флешмоб в поддержку действующего президента — с аккаунтов умерших людей публиковали фотографии главы государства с хэштегом #Путинкрут.
Администрация «ВКонтакте» объяснила, что аккаунты взломали. Но волонтер московского штаба Навального Павел Чибисов на своей странице «ВКонтакте» рассказал о том, что разочаровался в «избирательной кампании» политика и опубликовал «отчет по отработке темы с умершими аккаунтами»: «А вот мне сегодня случайно скинули отчёт по отработке вчерашней резонансной темы по «умершим аккаунтам» от имени МГЕР, «ВКонтакте» и кого угодно другого. А теперь выводы делайте сами, кто все это инсценировал и раскрутил.»
В документе говорится, что сторонниками Алексея Навального, некие «наши люди» купили много аккаунтов, чтобы запустить волну общественного обсуждения. Но поскольку многие аккаунты принадлежат мертвым, то, говорится в документе, существует риск, что инициаторы могут быть раскрыты.
По словам волонтера, избирательная кампания Навального — «полный лохотрон»: «Многие знают, что Навальному необходимо для выдвижения собрать 300 000 подписей, но в Москве было собрано всего лишь (13 000). При этом я и многие другие волонтёры записались в сборщики подписей в московском штабе. Времени остаётся все меньше, а сборщиков до сих пор не задействовали. Вот как это понимать? Деньги с людей собираются, а кандидат на самом деле прекрасно знает, что уже ничего не получится, и просто тянет время. Всё это похоже на тотальный отмыв денег. Извините, но такого президента мне не нужно.»
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