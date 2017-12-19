Управление ФСБ России по Удмуртии успешно борется с нелегальными мигрантами

Опубликована: Сегодня 11:20

Фото: ИжевскИнфо.ру

Сотрудники Управления ФСБ России по Удмуртской Республике добились выдворения из России выдворения четверых иностранцев-нелегалов.

Так, в апреле 2017 года на территории с. Завьялово был задержан гражданин Республики Азербайджан, незаконно находящийся на территории Российской Федерации.

Ранее, в марте 2014 года, проживая в г. Ижевске, иностранный гражданин привлекался к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации (ч.1 ст.18.8 КоАП РФ). Тогда Первомайский районным судом г. Ижевска оштрафовал азербайджанца на 2000 рублей. Кроме того, в марте 2014 года гражданин Азербайджана был выдворен из России, въезд в страну ему был закрыт сроком на 10 лет, то есть до 2024 года.

В августе 2016 года с новыми документами, где изменил установочные данные, незаконно пересёк Государственную границу Российской Федерации в международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» Республики Дагестан.

На основании переданных УФСБ России по Удмуртской Республике материалов, Пограничным Управлением ФСБ России по Республике Дагестан в апреле 2017 года возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2017 года Магарамкентским районным судом Республики Дагестан иностранный гражданин признан виновным в совершении «Незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации»(ч.2 ст.322 УК РФ). Суд назначил преступнику срок в 6 месяцев с содержанием в колонии-поселении.

Кроме того, сотрудники регионального УФСБ на территории республики в 2017 году задержали ещё трех граждан Таджикистана, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации. Иностранные граждане осуждены по той же ч.2 ст. 322 УК РФ и в настоящее время отбывают наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

Иностранцы-нарушители после освобождения будут выдворены за пределы Российской Федерации.





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