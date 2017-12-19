Камбарке запретили сливать канализацию в Каму до ремонта очистных сооружений

Опубликована: Сегодня 12:09

За 9 месяцев муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство «Кама» слило более 26 тыс. кубометров неочищенных сточных вод в Нижнекамское водохранилище.

Проверка выявила в жидкости, которая сливалась из труб, превышение нормативов по содержанию аммония-иона в 121 раз, фосфатов - в 220 раз, нефтепродуктов - до 18 раз.

Прокурор обратился в суд, который запретил МУП «ЖКХ «Кама»  сбрасывать сточные воды до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование. Главу Камбарского района обязали отремонтировать очистные сооружения, сообщает СУСАНИН
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