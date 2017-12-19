Удмуртия оказалась на третьем месте в России по росту автокредитования в 2017 году

Опубликована: Сегодня 12:58

Национальное бюро кредитных историй сообщает, что прирост автокредитования в Удмуртии в 2017 году составил 55,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

За 10 месяцев 2017 года в России было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд рублей, что на 39,3% больше, чем в 2016 году (281,3 млрд рублей).

В исследовании выделены 40 регионов-лидеров роста. Первое место у Кемеровской области (+68,5%), второе - у Челябинской (+57,8%) области. Удмуртия заняла третье место.

Затем следует Башкортостан (+54,6%)и  Пермский край (+50,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выданных автокредитов за данный период выросли на 23,3% и 41,4% соответственно, пишет СУСАНИН. 
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