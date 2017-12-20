Пойманный ФСБ гашиш-дилер из Сарапула присел на 10 лет

Опубликована: Сегодня 13:45

Фото: МеленкиОнлайн
10 лет в исправительной колонии строгого режима отсидит житель Сарапула, который «толкал» гашиш. 

5 декабря 2017 года вступил в законную силу приговор, вынесенный Сарапульским городским судом в отношении Бехтерева Д.В, по п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере»).

 УФСБ России по Удмуртской Республике и ОКОН МО МВД России «Сарапульский», совместно установили, что в апреле 2017 года осужденный незаконно приобрел и сбыл жителю г. Сарапула 56.39 гр гашиша. Дилера приняли с поличным - при получении денег Бехтерев был задержан правоохранительными органами.
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