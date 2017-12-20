Шестой Ижевский кинофестиваль откроется 25 января

Опубликована: Сегодня 14:23

Шестой ижевский кинофестиваль пройдет в Ижевске 25 и 26 декабря. Сеансы будут проходить в киноцентре «Дружба» в 17:30, сообщает СУСАНИН.

« Фестиваль впервые стал международным: мы получили свыше двух сотен заявок не только из нашей страны, но и из Беларуси и Казахстана. К участию принималось короткометражное кино на русском языке или с русскими субтитрами продолжительностью до 30 минут из любой точки мира», - отмечают организаторы.

В программе практически не будет фильмов удмуртских и ижевских авторов, но будут фильмы киностудий со всей России. Список фильмов конкурсной программы опубликуют 21 декабря.



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