Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу близнецов в Майами

Опубликована: Сегодня 15:12



Фото: twitter.com Фото: twitter.com

Бывшая российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, модель, 36-летняя Анна Курникова и испанский 42-летний певец, продюсер и актер Энрике Иглесиас впервые стали родителями,сообщает "Российская газета".

Таблоид TMZ сегодня ночью сообщил, ссылаясь на свои источники, Что Курникова рожала в субботу в Майами, и теперь у пары - близнецы. Мальчика назвали Николас, девочку - Люси.

Официальных фото и информации нет.

Курникова и Иглесиас, оба - признанные секс-сиволы, начали встречаться шестнадцать лет назад, познакомившись на съемках клипа, и все эти годы в прессе регулярно появлялись сведения, что они вот-вот поженятся или уже женаты. Сами звезды заявляли, что ни о какой свадьбе речи нет и никогда не будет. Но фанаты верили в чудо, ждали продолжения романа и, видимо, дождались.



