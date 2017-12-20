Традиционное новогоднее застолье обойдется жителям Ижевска в 5621 рубль

Опубликована: Сегодня 16:05

Фото: alimero.ru

Новогоднее застолье для семьи из четырех человек в Удмуртии обойдется в среднем в 5621 рубль, сообщает Удмуртстат.

Стоимость праздничного стола считают исходя из традиционного набора продуктов, состоящий из бескостной говядины, кур, рыбных консервов, сливочного масла, сыров, консервированных огурцов, мясных и рыбных деликатесов, икры лососевых рыб, сырокопченой колбасы, чая, торта, шоколадных конфет, хлеба, картофеля, свежих огурцов и помидоров, яблок, апельсинов, лимонов, вина игристого, коньяка, водки, минеральной и газированной воды, а также салатов «Оливье» и «Сельдь «под шубой».

В России стоимость этого набора разнится от региона к региону. Дороже всех новогодний стол обойдется жителям Чукотского автономного округа - более 8000 руб.Дешевле всего этот набор в Республике Ингушетия немногим более 3000 руб. Удмуртия в этом рейтинге находится на 56-м месте. 

В среднем по России стоимость новогоднего стола увеличилась на 3,8%. В Удмуртии этот набор продуктов подорожал на 3,2% по сравнению с прошлым годом. В Приволжском федеральном округе больше жителей Удмуртии в новогоднюю ночь потратят  в Пермском крае (почти на 200 руб.) и Самарской области (боле чем на 100 руб.).



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