В Сарапуле сбитый автомобилем пешеход сбежал с места ДТП

Опубликована: Сегодня 08:43





В Сарапуле пострадавший от наезда автомобиля пешеход сбежал с места ДТП.

Курьезное ДТП произошло 11 декабря в 11 часов 55 минут около дома №4 по ул.Путейской в Сарапуле. 26-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21099» совершил наезд на неустановленного пешехода. Неизвестный переходил дорогу вне пешеходного перехода создал помехи для движения транспортных средств. Делал он это не убедившись в отсутствии приближающегося автомобиля в нарушение п.4.3 ПДД РФ (который гласит: «Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин»). После наезда на него автомобиля, пешеход скрылся с места ДТП.

Согласно статьи ч.1 ст.12.30 КоАП РФ нарушение Правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

ГИБДД МО МВД России «Сарапульский» настоятельно рекомендует выполнять требования Правил дорожного движения. Пешеходам необходимо в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Водители должны соблюдать скоростной режим, с учетом состояния дорожного покрытия и видимости.



