На Буммаше в Ижевске смонтирована новая надежная теплотрасса

Опубликована: Сегодня 09:30





На Буммаше полностью смонтирована, прошла обязательные процедуры промывки, гидравлических испытаний и уже функционирует в режиме опытного применения новая теплотрасса, сообщил директор компании «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов.

За 200 млн рублей построена новая трасса, через которую тепло и горячую воду от ТЭЦ-2 будут получать почти 120 жилых домов, 16 детсадов, 4 школы в микрорайонах «Буммаш» и «Столичный». Всего около 200 объектов.

Директор УКС Балобанов рассказал: «Самое важное было закончить трубную часть. Мы это сделали до наступления серьезных отрицательных температур и до 10 декабря провели все испытания трубопровода. В данный момент трасса под давлением и физически в любой момент готова к запуску теплоносителя на город. Ресурс по ней пойдёт в дома и соцобъекты, как только будут оформлены все необходимые документы.»

Район Буммаш в итоге даже в самые суровые морозы получит надежное теплоснабжение.