Новое гадкоствольное ружье TG2 Концерна Калашников может стать бестселлером

Опубликована: Сегодня 10:57





Концерн «Калашников» запускает в продажу гладкоствольное ружье TG2 под патрон 366 ТКМ.

Ружье создали на базе автомата Калашникова АК-103. Оно похоже на нарезную Сайгу, и близка к автомату Калашникова по массе, внешнему виду и эргономике, сообщает пресс-служба Концерна.

На ружье можно установить различные типы прицелов, оно комплектуется магазином емкостью 10 патронов в удлиненном корпусе, складным прикладом, рукояткой.

Уникальный патрон .366 ТКМ, разработанный ЗАО «Техкрим», (г. Ижевск [ТК]) и ОАО ВПМЗ «Молот» (г. Вятские Поляны) имеет баллистику схожую с 7,62х39 и позволяет точно стрелять на дистанции недоступные для обычного гладкоствольного оружия. Пуля калибром свыше 9,5 мм и массой от 13,5 граммов обеспечивает надежное поражение зверя массой до 200 килограммов.

«Новое ружье доступно для приобретения по лицензии на гладкоствольное оружие, при этом стрельба на дистанциях до 100 метров сравнима по точности и баллистике с нарезным оружием», – говорится в сообщении предприятия.