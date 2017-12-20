Полиция Ижевска обеспокоена участившимися обморожениями пьяных горожан

Опубликована: Сегодня 11:36



Фото: Брянская улица Фото: Брянская улица

Полиция доставляет в кабинет медосвидетельствования граждан, которые нуждаются в вытрезвлении. Но проблема в том, что не более 10% тех, кто нуждается в вытрезвлении оказываются в этом кабинете.

С наступлением холодов и сокращением светового дня граждане в состоянии опьянения становятся жертвами погоды, а еще чаще объектами или субъектами правонарушений.

Главный врач «Станции скорой медицинской помощи Минздрава УР», член Общественного совета при УМВД России по г. Ижевску Олег Прузан, Рассказал, что только в период с 16 ноября по 9 декабря этого года врачами «скорой помощи» доставлено в медицинские учреждения 9 жителей Ижевска в возрасте от 25 до 65 лет с обморожениями различной степени тяжести. Большинство из них находились на момент доставления в состоянии алкогольного опьянения.

Они могли бы не пострадать, если бы были доставлены в кабинет медосвидетельствования. Его услуги является безвозмездными и направлены на оказание помощи гражданам, а не является наказанием.

