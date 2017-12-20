Подростки в Алнашах «заминировали» школу чтобы продлить каникулы

Опубликована: Сегодня 12:28

Фото: Телефакт.
Региональная прокуратура полагает, что подростки в Алнашском районе республики летом 2017 года «заминировали» школу чтобы продлить каникулы.

За несколько дней до 1 сентября школьники нанесли на фасад здания надпись о том, что в образовательном учреждении заложена бомба и в 12:00 произойдет взрыв.

Правоохранители выяснили, что это сообщение было ложным. Пресс-служба прокуратуры поделилась подробностями: «Незамедлительно установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, ими оказались учащиеся этой же школы. Свой поступок они мотивировали, тем, что им не хотелось вновь возвращаться в учебное заведение после летних каникул.»

Выезд спецслужб обошелся местному, региональному и федеральному бюджетам в круглую сумму - 46 тыс. рублей


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