Подростки в Алнашах «заминировали» школу чтобы продлить каникулы

Опубликована: Сегодня 12:28



Фото: Телефакт. Фото: Телефакт.

За несколько дней до 1 сентября школьники нанесли на фасад здания надпись о том, что в образовательном учреждении заложена бомба и в 12:00 произойдет взрыв.Правоохранители выяснили, что это сообщение было ложным. Пресс-служба прокуратуры поделилась подробностями: «Незамедлительно установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, ими оказались учащиеся этой же школы. Свой поступок они мотивировали, тем, что им не хотелось вновь возвращаться в учебное заведение после летних каникул.»Выезд спецслужб обошелся местному, региональному и федеральному бюджетам в круглую сумму - 46 тыс. рублей