В Удмуртии растет задолженность по зарплате

Опубликована: Сегодня 13:12





Сумма долга выросла на 775 тыс. рублей по сравнению с октябрем. В ноябре сумма долга составляла 15 млн 623 тыс. рублей.Наибольший долг отмечен в сфере строительства – 15 млн 214 тыс. рублей. 647 тыс. рублей долга существуют в сфере образования, еще 537 тыс. рублей приходятся на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.