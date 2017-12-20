В Удмуртии растет задолженность по зарплате

Опубликована: Сегодня 13:12

На 1 декабря 2017 года в Удмуртии 463 работникам должны 16 млн 398 тыс. рублей заработной платы, сообщает Удмуртстат.

Сумма долга выросла на 775 тыс. рублей по сравнению с октябрем. В ноябре сумма долга составляла 15 млн 623 тыс. рублей.

Наибольший долг отмечен в сфере строительства – 15 млн 214 тыс. рублей. 647 тыс. рублей долга существуют в сфере образования, еще 537 тыс. рублей приходятся на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. 
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