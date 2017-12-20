Память погибшего южнокорейского певца почтят в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:54



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В субботу, 23 декабря, в Государственном театре оперы и балета Удмуртской республики в Ижевске пройдет акция «Дань памяти Джонхёну». На нее соберутся поклонники южнокорейского певца и композитора, участника группы SHINee Ким Джонхёна (Kim Jonghyun).

Артист скончался в понедельник, 18 декабря. Его тело нашли в съемной квартире в Сеуле. Полиция полагает, что певец отравился угарным газом.

Во вторник, 19 декабря, в Сеуле началось прощание с артистом. Одновременно подобные акции стартовали в других городах и странах мира.

«В Московском культурном центре Кореи все заставлено цветами. Их так много, что выделили дополнительное помещение. Люди несут фотографии, игрушки и другую атрибутику SHINee», - пишут поклонники в группе «SHINee» в соцсети ВКонтакте.

Фанаты несут цветы к консульству Республики Корея в Санкт-Петербурге, корейскому культурному центру в Ростове-на-Дону, поклонники собираются в Орле, Новосибирске, Смоленске и других городах.

Не остались в стороне и поклонники из Ижевска.

«И мы хотим присоединиться к всемирной акции дня памяти о нем, чтобы вспомнить все самые счастливые моменты, когда он смеялся и улыбался. Каждый сможет проститься с ним, каждый сможет отпустить его», - написали организаторы акции.