Память погибшего южнокорейского певца почтят в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:54

vk.com/public_shinee

В субботу, 23 декабря, в Государственном театре оперы и балета Удмуртской республики в Ижевске пройдет акция «Дань памяти Джонхёну». На нее соберутся поклонники южнокорейского певца и композитора, участника группы SHINee Ким Джонхёна (Kim Jonghyun).

Артист скончался в понедельник, 18 декабря. Его тело нашли в съемной квартире в Сеуле. Полиция полагает, что певец отравился угарным газом.

Во вторник, 19 декабря, в Сеуле началось прощание с артистом. Одновременно подобные акции стартовали в других городах и странах мира.

«В Московском культурном центре Кореи все заставлено цветами. Их так много, что выделили дополнительное помещение. Люди несут фотографии, игрушки и другую атрибутику SHINee», - пишут поклонники в группе «SHINee» в соцсети ВКонтакте.


Фанаты несут цветы к консульству Республики Корея в Санкт-Петербурге, корейскому культурному центру в Ростове-на-Дону, поклонники собираются в Орле, Новосибирске, Смоленске и других городах.

Не остались в стороне и поклонники из Ижевска.

«И мы хотим присоединиться к всемирной акции дня памяти о нем, чтобы вспомнить все самые счастливые моменты, когда он смеялся и улыбался. Каждый сможет проститься с ним, каждый сможет отпустить его», - написали организаторы акции.

JONGHYUN 종현 'Lonely (Feat. 태연)' MV
Загрузка...
Теги
телевидение безопасность алкоголь Малая Пурга дети дороги Владимир Путин Игра бюджет транспорт ГИБДД фестиваль штраф религия розыск видео армия погода депутат зоопарк Балезино школа Ижавто природа самолет Воткинск прокуратура Можга МВД пожар СМИ животные наркотики Удмуртия свадьба физкультура Ува Завьялово звезда инвалид праздник ремонт полиция Украина пристав технологии кино оружие ЖКХ здоровье молодежь СКП строительство финансы Новый год/Рождество бизнес Глазов занятость ветеран рейтинг лес Интернет туризм Ижевск долг футбол семья пенсия мода Голливуд промышленность правительство Госсовет УР торговля образование музыка медицина вода Дмитрий Медведев выставка творчество ГЖД убийство терроризм Москва Сарапул банк США ДТП спортсмен Александр Волков конкурс суд выборы траур хоккей МЧС преступление Россия ИжГТУ
Все теги
Яндекс.Погода