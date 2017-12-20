Инвестиции в основной капитал в Удмуртии уменьшились на 8 процентов

Опубликована: Сегодня 16:03

Удмуртстат сообщил, что объём инвестиций в основной капитал республики за 9 месяцев текущего года оказался на 8% ниже, чем за аналогичный период 2016 года. В сумме весь объем инвестиций составил 49,9 млрд рублей.

81% инвестиций составили собственные средства предприятий и организаций. Еще 9% — бюджетные средства. И лишь по 3% во всем объеме инвестиций составили кредиты банков, средства организаций и населения, привлечённые для долевого строительства.

9,5 млрд рублей были направлены в добычу полезных ископаемых. 7,3 млрд рублей пинвестированы в обрабатывающие производства. 4,1 млрд рублей пущены на развитие транспорта и связанную с ним деятельность.

В Приволжье Удмуртия заняла 8 место по объёму инвестиций за период январь-сентябрь 2017 года. Максимум инвестиций привлечен Татарстаном и Башкирией -  367 и 159 млрд рублей соответственно.

Наибольший объем инвестиций на душу населения отмечен в Республике Татарстан (95 тысяч рублей), наименьший (21 тысяч рублей) — в Республике Марий Эл. Удмуртия заняла по этому показателю 9 место (33 тысячи рублей).



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