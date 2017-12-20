Михаил Тумин назначен министром экономики Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:50

Фото: ИА "Удмуртия".

Михаил Тумин с 20 декабря 2017 года назначен главой Удмуртии Александром Бречаловым министром экономики республики. Будучи заместителем министра экономики он курировал работу по развитию малого и среднего предпринимательства, инновационную деятельность.   

Михаил Иванович Тумин родился 28 февраля 1983 года в Магдебурге (Германия). В 2000 году окончил ИжГТУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

2002-2003 - инспектор отдела автоматизации информационных систем и технического обеспечения Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Первомайскому району г.Ижевска УР, г.Ижевск

2004-2005 - бухгалтер ООО «Стройтранссервис», г.Ижевск

2006-2008 - старший госинспектор отдела проверок в социальной сфере Контрольного Комитета Удмуртской Республики, г.Ижевск

2008-2010 - ведущий госинспектор отдела контроля расходов на общегосударственные вопросы и в социальной сфере Контрольного Комитета Удмуртской Республики, г.Ижевск

2010-2012 - начальник отдела инноваций Управления по развитию предпринимательства и инноваций Министерства экономики УР, г.Ижевск

2012-2016 - начальник Управления по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства экономики УР, г.Ижевск

2016-2017 - заместитель министра экономики УР, г.Ижевск

2017 - министр экономики УР, г.Ижевск

Награжды: Почетная грамота Министерства экономики Удмуртской Республики (2015 год), Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики (2017 год).



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