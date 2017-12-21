Стали известны номинанты на "Оскар"

Опубликована: Сегодня 08:50





Всего в качестве претендентов на статуэтку рыцаря в разных номинациях рассматривают 341 полнометражный фильм: «Дюнкерк» Нолана, драма «Форма воды» Торо и хоррор «Прочь» Пила. Помимо них за премию будут бороться такие ленты как: «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, «Секретное досье» с Томом Хенксом и Мерил Стрип в главных ролях, «Леди Бёрд» Греты Гервиг и «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс.Во второстепенных номинациях в этот список включены «Спасатели Малибу» с Дуэйном Скалой Джонсоном и Заком Эфроном, «Лига справедливости» о героях комиксов DC, мультфильм «Эмоджи-фильм» и пятая часть «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом и Хавьером Бардемом в главных ролях.Окончательный список номинантов премии «Оскар» американская киноакадемия объявит 23 января. Сама церемония награждения пройдет 4 марта 2018 года.