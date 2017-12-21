Стали известны номинанты на "Оскар"

Опубликована: Сегодня 08:50

В список претендентов на премию «Оскар» американской киноакадемии попали картины Кристофера Нолана, Гильермо дель Торо и Джордана Пила, сообщает ИА СУСАНИН. 

Всего в качестве претендентов на статуэтку рыцаря в разных номинациях рассматривают 341 полнометражный фильм: «Дюнкерк» Нолана,  драма «Форма воды» Торо и хоррор «Прочь» Пила. Помимо них за премию будут бороться такие ленты как:  «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, «Секретное досье» с Томом Хенксом и Мерил Стрип в главных ролях, «Леди Бёрд» Греты Гервиг и «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс.  

Во второстепенных номинациях в этот список включены «Спасатели Малибу» с Дуэйном Скалой Джонсоном и Заком Эфроном, «Лига справедливости» о героях комиксов DC, мультфильм «Эмоджи-фильм» и пятая часть «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом и Хавьером Бардемом в главных ролях.  

Окончательный список номинантов премии «Оскар» американская киноакадемия объявит 23 января. Сама церемония награждения пройдет 4 марта 2018 года. 
Загрузка...
Теги
безопасность конкурс ИжГТУ траур футбол зоопарк праздник пенсия хоккей Голливуд Александр Волков Интернет туризм природа убийство ремонт правительство Новый год/Рождество мода образование телевидение Можга наркотики здоровье видео музыка Глазов долг Владимир Путин Госсовет УР алкоголь Дмитрий Медведев звезда Воткинск Игра выставка суд торговля терроризм бизнес США Украина вода спортсмен банк СМИ Москва физкультура свадьба Сарапул полиция кино Удмуртия технологии занятость штраф бюджет финансы МЧС ветеран промышленность пожар ДТП преступление животные СКП Россия розыск рейтинг депутат ГИБДД Ува выборы религия молодежь прокуратура семья самолет оружие Ижевск инвалид строительство МВД пристав медицина дороги армия фестиваль творчество дети Балезино Ижавто ЖКХ погода ГЖД лес транспорт школа Малая Пурга Завьялово
Все теги
Яндекс.Погода