Шофер-гей чиновника кастрировал и нарубил по-мельче электросварщика из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:06



Фото: Живая Кубань Фото: Живая Кубань

Шофер чиновника и предполагаемый гомосексуалист за курение кастрировал и расчленил удмуртского электросварщика, пишет КрасноярскМедиа.

Труп электросварщика из Удмуртии нашли в помещении автомастерской в Москве. Полицейских шокировала жестокость, с которой орудовал преступник: у трупа были отрублены ноги и руки (к одной из них был привязан нож на шнурке), а также уши, палец левой руки и половой орган. Последнее-то обстоятельство и навело было блюстителей закона на предположение, что убийца мог совершить преступление из ревности

Потрошителем оказался иркутянин, сосед погибшего по мастерской (несколько помещений там были оборудованы под жилые комнаты). Житель Иркутска назвал мотив — "внешне абсолютно бытовой". Якобы погибший много курил, сибиряку это не понравилось и он изрубил соседа .

Подозреваемого воспитывался в детдоме и перебрался в столицу, чтобы устроиться на работу шофером. Он возил на "Тойоте" видного чиновника, связанного по роду деятельности с жилым фондом. У убийцы нашли странную расписку от 19-летней девушки, где она написала, что их секс доброволен. Задержанный пояснил, что боялся, что она обвинит его в изнасиловании. Но сыщики не исключают, что их "клиент" — гомосексуалист и теперь проверяют его на причастность к аналогичным убийствам по всей России.



