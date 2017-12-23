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В ночь с 13 на 14 декабря в Можге украли надувного снеговика
Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 10:56 В Можге задержали мужчину, который похитил надувного снеговика с фирменного ларька хлебопекарни, сообщили в соцсети ВКонтакте представители Можгинского хлебокомбината.
Пресс-служба завода сообщила, что в районе завода Свет даже не успели полностью разместить элементы новогоднего украшения, как в ночь с 13 на 14 декабря неизвестные похитили праздничную надувную фигуру снеговика, сообщает СУСАНИН.
Предприятие объявило награду за сведения о снеговике и его похитителе, а полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело. Представители хлебокомбината сообщили, что: «В этот же день был задержан подозреваемый молодой человек 1999 года рождения.»