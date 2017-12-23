Домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева продлят 25 декабря

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 11:18

Следователи попросили о продлении домашнего ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева до 4 апреля 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила агентству: «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Соловьева до 4 апреля 2018 года.» Решение примут 25 декабря в 9:30.

Напомним, что Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей. 




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