Домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева продлят 25 декабря

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 11:18





Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила агентству: «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Соловьева до 4 апреля 2018 года.» Решение примут 25 декабря в 9:30.Напомним, что Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей.