Лишь 8 дней отдохнут россияне в праздничные дни в январе 2018 года

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 12:05



Фото: Удм-Инфо Фото: Удм-Инфо

Праздничные дни в январе 2018 года составят всего 8 дней. Кроме того будет еще и два праздничных дня в декабре 2017 года.

Согласно календаря первым выходным станет суббота, 30 декабря. В итоге последним днем праздников будет 8 января. На работу необходимо будет выйти 9 января.

6 января, перед Рождеством, выпадет на субботу, которая тоже будет выходным. Эту субботу перенесут на на 9 марта. Само Рождество перенесут на 2 мая 2018 года.