Лишь 8 дней отдохнут россияне в праздничные дни в январе 2018 года

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 12:05

Фото: Удм-Инфо

Праздничные дни в январе 2018 года составят всего 8 дней. Кроме того будет еще и два праздничных дня в декабре 2017 года.

Согласно календаря первым выходным станет суббота, 30 декабря. В итоге последним днем праздников будет 8 января. На работу необходимо будет выйти 9 января.

6 января, перед Рождеством, выпадет на субботу, которая тоже будет выходным. Эту субботу перенесут на на 9 марта. Само Рождество перенесут на 2 мая 2018 года.


Теги
депутат Воткинск лес молодежь Россия суд Интернет Украина Ижавто СМИ кино здоровье выборы ИжГТУ ЖКХ Завьялово погода пенсия ДТП религия Владимир Путин пристав рейтинг безопасность армия Дмитрий Медведев промышленность розыск Можга Голливуд убийство звезда Госсовет УР видео пожар занятость Москва терроризм медицина инвалид зоопарк физкультура МЧС финансы футбол дети Малая Пурга траур свадьба туризм Ижевск дороги вода СКП животные школа ремонт Балезино музыка США оружие праздник хоккей творчество Ува Новый год/Рождество Сарапул наркотики фестиваль технологии Игра природа выставка прокуратура телевидение Александр Волков Глазов строительство образование бизнес торговля семья мода полиция ГЖД бюджет МВД Удмуртия транспорт конкурс ГИБДД преступление штраф долг алкоголь правительство ветеран самолет спортсмен банк
Все теги
Яндекс.Погода