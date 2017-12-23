УФСБ, СК РФ и ОРЧ СБ МВД совместно вывели на чистую воду оборотня в погонах

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 12:32





Оперуполномоченного отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Ижевску Талибрахманова Р.Р. приговорили к 3 годам и 8 месяцев лишения свободы за подброшенные наркотики.

УФСБ России по Удмуртской Республике, ОРЧ СБ МВД по Удмуртской Республике и СУ СК России по Удмуртской Республике установили, в 2015 - 2016 гг. Талибрахманов Р.Р. фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности. Он подбрасывал наркотики четырем жителям г. Ижевска и уговорил знакомых дать ложные показания в суде.

В ходе судебного заседания Талибрахманов Р.Р. вину признал полностью.



15 декабря 2017 года приговор Устиновского районного суда г. Ижевска вступил в законную силу. в отношении бывшего полицейского. В заключении суда целый описан букет преступлений, совершенных Талибрахмановым: ч.4 ст.303 УК РФ («Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления»), п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»), ч.1 ст.307 УК РФ («Подстрекательство к даче свидетелем заведомо ложных показаний»).Кроме того, ему запрещено осуществлять деятельность, связанную со службой в правоохранительных органах.