Женский футбольный клуб Торпедо из Ижевска собирается попасть в в Лигу Чемпионов

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 13:18

Представители Российского футбольного союза встретились в Доме Правительства в Ижевске с владельцем команды по вопросу лицензирования и подготовки к сезону ижевского женского футбольного клуба «Торпедо», сообщает ТРК «Моя Удмуртия».

Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов поздравил клуб с выходом на новый уровень: «Со своей стороны мы окажем максимальное содействие в лицензировании и тестировании. В то же время, нужны финансовые гарантии, что клуб закончит сезон и отыграет все запланированные матчи».  

Соучредитель клуба, завоевавшего путевку в Высший дивизион женского футбола, Константин Сунцов рассказал: «Уже в прошлом году 67% финансирования мы обеспечивали самостоятельно. Здесь немного поменялся масштаб. Но, я думаю, задача выполнима, мы точно будем играть в Высшем дивизионе, закончим сезон. Цель — к 2021 году попадание в Лигу Чемпионов.»

Чемпионат стартует в середине апреля и завершится в ноябре. Ижевские футболистки начнут и закончат сезон выездными матчами.


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