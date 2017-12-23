Рухнувший в результате взрыва газа дом разбирают в Ижевске

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 14:02





Специалисты не выявили дополнительных деформаций несущих конструкций обрушившегося дома на улице Удмуртской в Ижевске.

Состояние дома постоянно контролируется с помощью сигнальных маячков, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на слова замдиректора проектной организации «Удмуртгражданпроект» Александра Баженова.

Сейчас на демонтаже конструкций 5 секции дома круглосуточно работает 60 человек. Одновременно с демонтажем строители усиливают конструкцию 4 и 6 подъезда.

Для принятия решения о заселении жителей необходимо провести первоочередные аварийно—восстановительные работы, как и говорится в в техническом заключении, составленном экспертами. Контроль за ходом работ и мониторинг состояния дома с 16 декабря осуществляется экспертами из Москвы.

После проведения работ будет подготовлено техническое заключение, на основе которого будет приниматься решение о заселении жителей в 1—3 подъезды.В Горжилуправлении Ижевска сообщили, что эксперты проведут повторный обход секций, осмотрят места общего пользования и квартиры.

Напомним, газ в жилом доме по адресу ул. Удмуртская, 261 в Ижевске взорвался вечером 9 ноября. Погибли 7 человек, в том числе двое детей. 10 ноября правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство» и задержали одного из жильцов пятого подъезда за то, что он, предположительно, отсоединил газовый шланг.





