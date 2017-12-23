Екатерина Коновалова покидает пост руководителя управления культуры Ижевска

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 14:57

Екатерина Коновалова уходит с поста начальника управления по культуре и туризму Администрации Ижевска, сообщила она на своей странице в Фейсбуке.

«Горько оставлять Управление сейчас, когда ситуация с финансами критическая и когда за интересы #КультураИжевска надо биться как никогда... Но я не предаю, я не сбегаю, я просто вынуждена поступить так», — говорится в тексте поста, где Екатерина предлагает свою помощь любому, кто займет ее место в будущем.

О своих дальнейших планах Екатерина Коновалова пока не сообщает.

Одной из причин ухода Коноваловой с поста называют обстоятельства конкурса на гимн Ижевска, в котором победил ее муж.



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