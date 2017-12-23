Глава Удмуртии Александр Бречалов не верит петиции по рухнувшему дому

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 17:22

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает провокацией жалобу жильцов взорванного в Ижевске дома президенту России Владимиру Путину на то, что их хотят вернуть на прежнее место жительства, сообщает РИА Новости.

«Чушь полная. Сейчас уже пикет идет, что не дай бог не расселят. Зачинщица одна не из Удмуртии, вторая из другого подъезда. Это провокация», — прокомментировал Бречалов открытое письмо жителей дома. 

Напомним, что в петиции на сайте change.org, "жители", которых подписалось почему-то целых 4 тысячи человек, якобы выразили недоверие техническому заключению о хорошем состоянии здания и не пожелали возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений, пишет lenta.ru.


Теги
дороги Ижевск школа технологии наркотики ремонт Можга Дмитрий Медведев зоопарк спортсмен безопасность бизнес убийство образование Глазов музыка здоровье Москва алкоголь лес религия выборы выставка вода Ижавто Александр Волков Интернет конкурс самолет занятость Сарапул правительство штраф торговля праздник долг пенсия видео ГИБДД мода телевидение Новый год/Рождество Украина футбол Россия медицина траур строительство СМИ Завьялово ДТП транспорт армия животные преступление Госсовет УР прокуратура пристав инвалид пожар кино финансы рейтинг молодежь депутат фестиваль ветеран ИжГТУ Ува США Голливуд промышленность суд погода ГЖД терроризм банк МЧС свадьба ЖКХ звезда полиция семья природа бюджет дети Малая Пурга Воткинск оружие Игра розыск туризм СКП физкультура хоккей Владимир Путин Балезино творчество МВД Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода