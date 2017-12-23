Глава Удмуртии Александр Бречалов не верит петиции по рухнувшему дому

Опубликована: 21 Декабря 2017 г. 17:22





Глава Удмуртии Александр Бречалов считает провокацией жалобу жильцов взорванного в Ижевске дома президенту России Владимиру Путину на то, что их хотят вернуть на прежнее место жительства, сообщает РИА Новости.

«Чушь полная. Сейчас уже пикет идет, что не дай бог не расселят. Зачинщица одна не из Удмуртии, вторая из другого подъезда. Это провокация», — прокомментировал Бречалов открытое письмо жителей дома.

Напомним, что в петиции на сайте change.org, "жители", которых подписалось почему-то целых 4 тысячи человек, якобы выразили недоверие техническому заключению о хорошем состоянии здания и не пожелали возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений, пишет lenta.ru.