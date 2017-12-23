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24 детских лагеря откроются в Удмуртии в новогодние праздники
Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 08:48 В новогодние праздники в 24 детских лагерях Удмуртии отдохнут более 1000 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вопрос безопасности и условий пребывания школьников в детских лагерях обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона. Во всех учреждениях, куда дети поедут отдыхать, сейчас проводятся проверки и профилактические мероприятия.
«В медицинских организациях на весь период выходных и праздничных дней назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава», - сообщает СУСАНИН со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
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