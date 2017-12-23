Четверо пострадали в ДТП в Удмуртии

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 09:39

На 2 км автодороги Ува — Вавож (Увинский район) в ДТП пострадали четыре человека, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель автомобиля ВАЗ, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю Kia. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также двое мужчин - пассажиров ВАЗ. Все водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более тяжелых травм.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблидать правила дорожного движения при маневрировании на автотрассах.


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