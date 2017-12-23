Автограф-сессия Галины Кулаковой пройдет на Международном лыжном марафоне в Ижевске

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 10:28

Автограф-сессия Галины Кулаковой состоится в рамках Международного лыжного марафона. Соревнования имени четырёхкратной олимпийской чемпионки стартуют 24 декабря на трассах СК «Чекерил».

«Моя Удмуртия» приводит слова двукратной олимпийской чемпионки, председателя республиканской Федерации лыжных гонок Тамары Тихоновой, которая сообщила, что Галина Кулакова весь день будет находиться на территории спорткомплекса: «Самое главное, чтобы она не замёрзла. На лыжах её не надо заставлять бежать. Будет автограф-сессия. Также Галина Алексеевна будет проводить награждение спортсменов.»

Первого замминистра спорта Удмуртии Павел Вечтомов, авторгаф-сессия Галины Кулаковой состоится в здании гостиничного комплекса: « Время будет зависеть от погоды и её самочувствия. Но такую возможность мы обязательно предоставим... И получить автограф Галины Кулаковой, я думаю, это счастье и мечта любого коллекционера.»



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