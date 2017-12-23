Алиментщика-должника под стражей доставили из Санкт-Петербурга в Глазов

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 11:16





Судебные приставы доставили из Санкт-Петербурга в Глазов мужчину, который находился в розыске за неуплату алиментов.

Глазовпортал.net со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Удмуртии сообщает, что глазовчанин по решению суда обязан выплатить задолженность в размере 263 тысяч рублей, которая сложилась из неоплаченных алиментов на содержание сына.

В апреле 2017 мужчине назначили 20 часов обязательных работ. Кроме того, он проигнорировал подписку о не выезде, назначенную в августе.

Сейчас нарушитель содержится в изоляторе временного содержания в Глазове. Его будут судить по уголовной статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».