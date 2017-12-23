Заключенные в Удмуртии делают ящики для Минобороны России

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 12:09

Исправительная колония №8 УФСИН Удмуртии и ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России изготовит деревянные ящики Министерству обороны Российской Федерации.

Осужденными в ИК-8 будут изготовлены три тысячи ящиков на сумму 1,5 млн. руб. Сейчас колония ИК-8 и ФГУП заключают еще один договор на производство ящиков на сумму 350 тыс. рублей. Каждое изделие пройдет приемку на качество военным представителем министерства обороны РФ. 

Ранее в центре трудовой адаптации осужденных ИК-8 были изготовлены ящики для концерна «Калашников» на 42 млн. рублей. Сотрудничество с концерном будет продолжено, в настоящее время поступил заказ еще на 1100 аналогичных изделий. 

Сотрудники производственной службы Уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник – 115 лет со дня образования службы. Им вручены юбилейные медали и благодарственные письма от имени начальника управления.


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