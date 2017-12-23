Директором развития Удмуртии назначен Дмитрий Генералов

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 13:05

Генеральным директором Корпорации развития Удмуртии назначили Дмитрия Генералова, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Министр имущественных отношений республики Анна Боталова подписала это распоряжение. 

Генералов прокомментировал свое назначение СУСАНИНу: «Сначала нас ждет организационная процедура. Необходимо создать эффективную структуру Корпорации, в том числе набрать команду, наладить бюджетирование, разработать и защитить инвестиционную стратегию республики. Корпорация должна стать единым окном для предпринимателей на территории Удмуртии и дать возможность оперативно получить необходимый вид поддержки: от консультационной до финансовой.»

Конкурс на эту должность стартовал еще в сентябре 2017 года. Кандидатам пришлось пройти многоуровневый отбор из нескольких этапов. Дмитрий Генералов ранее занимал должность заместителя руководителя департамента инвестиций направления «Социальные проекты» «Агентства стратегических инициатив».
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