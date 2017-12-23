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Чтобы достроить ЖК Родниковый край в Удмуртии сменят застройщика
Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 13:57 Проблему 172 обманутых дольщиков ЖК «Родниковый край» в поселке Хохряки Завьяловского района решат в 2018 году, сообщил СУСАНИН со ссылкой на министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.
20 декабря Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика. Такое решение одобрил министрой России.
Дольщики пострадали от действий ООО «Стройком», который начал строить «Родниковый край» в 2014 году. В 2015 году застройщик самоустранился, а на руководителя ООО «Стройком» возбуждено уголовное дело. 4 дома остались недостроенными: 2 дома заведены под крышу, 2 дома остались на стадии 2-го этажа.
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