Чтобы достроить ЖК Родниковый край в Удмуртии сменят застройщика

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 13:57



Фото: izhevsk.ru Фото: izhevsk.ru

20 декабря Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика. Такое решение одобрил министрой России.Дольщики пострадали от действий ООО «Стройком», который начал строить «Родниковый край» в 2014 году. В 2015 году застройщик самоустранился, а на руководителя ООО «Стройком» возбуждено уголовное дело. 4 дома остались недостроенными: 2 дома заведены под крышу, 2 дома остались на стадии 2-го этажа.