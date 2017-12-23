Пешеходы чаще гибнут на трассах Удмуртии с наступлением зимы

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 15:19





1 отдел управления ГИБДД МВД по республике сообщает, что в четверг, 21 декабря, около 16:50 на 4 км дороги «Кизнер-Старые Копки-Гыбдан» водитель грузового автомобиля, заметив на проезжей части человека, попытался его объехать, сбил его задней правой частью прицепа.Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции в состоянии опьянения. По предварительным данным, уже после того, как поставил автомобиль на стоянку, мужчина употребил алкоголь. Мужчина пояснил, что не заметил, что сбил человека.В полиции сообщают, что погибший пешеход был в одежде без световозвращающих элементов, и ,предположительно, пьяный.В четверг так же в результате наезда автомобиля погиб пешеход на Якшур-Бодьинском тракте. Пожилой мужчина погиб.