Бывшего министра Алексея Чуршина могут наказать за ограничение конкуренции

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 15:55

Арбитражный суд Удмуртии подтвердил факт заключения соглашения между региональным министерством здравоохранения, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация» в торгах на поставку лекарственных средств, что привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для участников.

«Коммерсант» со ссылкой на управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртии пишет, что по результатам проведения антимонопольным ведомством внеплановой выездной проверки ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация» было возбуждено дело по признакам нарушения п. 1,2 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ответчик по делу – министерство здравоохранения обжаловало решение комиссии антимонопольного ведомства в судебном порядке, арбитраж подтвердил законность решения управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртии.

УФАС собирается привлечь экс-министра здравоохранения Алексея Чуршина к административной ответственности по признакам коррупции. Предприятиям ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии» грозят административные штрафы в объеме от 1/10 до 1/2 начальной стоимости предмета торгов, но не более 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб. Размер их еще не определен.


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